Samsun Ladik köylüleri toprakları için mücadele ediyor

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Tatlıcak ve Büyükalan köylüleri karara itiraz ediyor. Vatan Partisi de her zaman olduğu gibi köylüleri yalnız bırakmadı.

Yıllar önce aldıkları arazi büyükşehir yasası ile belediyeye geçti. Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Tatlıcak ve Büyükalan köylüleri bu alanda tarım ve hayvancılık yapıyordu. Ancak şimdi tehlike çanları çalıyor.

1933 yılında Milli Emlak'tan parayla satın aldıkları arazilerine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali yapılmak isteniyor.

Ulusal Kanal'a konuşan Tatlıcak köylüleri GES projesinin durdurulmasını talep ediyor.

Arazilerini vermek istemeyen köylüler, üretim yapmak ve besiciliği sürdürmek istiyor.

İstanbul'dan köyüne dönenler de bu proje ile mağdur oluyor.

Mahalle muhtarı Halis Ergun mücadeleyi bırakmayacaklarını söylüyor.

Vatan Partisi bölgeye gitti, sorunları dinledi. Samsun İl Başkanı Haydar Çolak, köylülerin mağdur edildiğin belirtti.