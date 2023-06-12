Konya'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı

Konya'da sağanak etkili oldu. Etkili olan sağanak sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Konya'nın Beyşehir, Karapınar ve Hüyük ilçelerinde, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Beyşehir ilçesinde üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra bazı dış mahallelerde de olumsuzluklar görüldü.

İlçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'ndeki mermer, av tüfeği, kapı, mobilya ve tekstil gibi farklı sektörlere ait çok sayıda fabrikanın bulunduğu Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde su birikintileri oluştu.

Bölgede mahsur kalan araçlar, çağrılan iş makineleri ile sudan çıkarıldı.

Yağışlar, sanayi bölgesindeki bazı fabrikalarda ise su baskınlarına yol açtı.

Karapınar ilçesinde de Konya-Adana yolu üzerindeki bazı hayvancılık işletmelerinde su baskınları meydana geldi.

Hüyük ilçesinde ise sağanak ve dolu nedeniyle tarım alanları ile meyve ağaçları zarar gördü.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde, ilçe belediyeleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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