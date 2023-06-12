Tuzla'da tersanede vinç geminin üzerine devrildi

Tuzla'da tersanede havuz çöktü. Havuzun çökmesi sonucu havuz üzerinde bulunan vinç, yandaki geminin üzerine devrildi.

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Tuzla'da bir tersanede havuzun çökmesi sonucu yanda bulunan geminin üzerine vinç devrildi.

Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki özel bir tersanede tadilat işlemi sırasında gemi havuzu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından vinç yandaki geminin üzerine devrildi.

Kaza anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # tuzla # Tersane # vinç devrilmesi

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