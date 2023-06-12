İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 530 kilo metamfetamin ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda toplam 530 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

Yerlikaya operasyonun 2 aydır devam eden takip sonucu yapıldığını ifade etti.

- Araçtan araca nakledildiği sırada; Silivri’de; 227 Kilogram, Başakşehir’de; 303 Kilogram Metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!

Uyuşturucu tacirlerine geçit olmadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.