Başkentlinin sel isyanı: Yavaş Ankara'ya deniz getirdi

Kentteki yağışlar hayatı olumsuz etkilerken araçlar biriken sularda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.

Ankara'da bir sürücü, kuvvetli sağanak sırasında biriken suyun sürüklediği otomobilini taksiciden aldığı iple ağaca bağladı.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Bazı metro hatlarında ise su birikintileri oluştu.

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar da sürüklendi.

Aracını park ederek pazar alışverişi yapan Levent Gürbüz, geri döndüğünde aracını sürüklenmiş halde buldu pazar alışverişi sırasında kısa süre içinde yağmurun bastırdığını belirterek, "Taksiciden yardım gördük sağ olsun. Araç köşedeydi ben de pazarda, ansızın yağmur başladı, yetişemedik. 10 dakika içinde böyle oldu. Araçlar balık gibi yüzüyordu. Ben de kendi imkanlarımla kapı kollarından kenara doğru çektim, ağaca bağladık. Tabii ki su aldı, motora bakacağız. Motorun kurumasını bekleyeceğiz, felaketi yaşadık yani."

EVİNİ SU BASTI, ARACIYLA SUDA MAHSUR KALDI

Süleyman Sırrı Caddesi'ne aracı suda mahsur kalan Celal Güneş ise yakındaki kafeye şeker getirdiğini aracını kısa süreliğine park ettiğini söyledi.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla hemen aracına döndüğünü ifade eden Güneş, dönene kadar yolun tıkandığını belirterek, belediye yetkililerine tepki gösterdi.