Yaralar tam sarılmadan fatura gitti

Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları gelmeye başladı. Bir yandan da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Hataylılar gelen faturalarla mağdur olduklarını söyledi.



Berberler ve Kuaförler Odası İskenderun Başkanı Nurettin Tabaş, esnafın daha belini doğrultamadığını akt





Vatan Partisi İskenderun İlçe Sekreteri Sadık Karakaş, depremzedeleri ziyaret etti.



EnerjiSA yetkilileri yıkılan binalar ve ağır hasarlı binalara elektrik faturasının gönderilmediğini açıkladı. Faturaların Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Mayıs aylarına ait olduğu ve borcun 6 aya bölünerek ödenebileceği belirtildi.