OGM orman yangınlarına hazır: Binlerce araç on binlerce personel...
Orman Genel Müdürlüğü'nün kara ve hava gücü orman yangınlarına hazır... Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl, 21 uçak, 94 helikopter, 8 İHA ve 4 bin 800 kara aracından yararlanılacak.
Orman yangınları ile mücadele için hazırlıklar tamamlandı.
Orman Genel Müdürlüğü kara ve hava gücünün orman yangınlarına hazır olduğunu duyurdu.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınlarla 25 bin eğitimli personelle mücadele edeceklerini ifade etti.
Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede asıl unsurun kara ekipleri olduğuna işaret etti.