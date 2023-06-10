Hataylı kayısı üreticisi destek bekliyor

Hatay’ın Kırıkhan ve Arsuz ilçeleri kayısı üretimiyle öne çıkıyor. Bazı noktalarda kayısıyı ayaz vurdu. Kentte üretilen kayısının büyük bölümü Avrupa, Ortadoğu ve bazı Afrika ülkelerine gönderiliyor.

İhracata giden kayısının bu sene fiyatı 30 liradan, pazarda satılan kayısının fiyatı ise 15 liradan alıcı buluyor.

Hataylı üretici hükümetten destek istiyor. "Daha çok üretiriz" diyor.

Genç üreticiler de kooperatif kurulmasını istiyor. Çünkü diğer türlü tüccarın eline kaldıklarını söylüyor.