Dereler taştı, su baskınları yaşandı: 4 ilde şiddetli sağanak etkili oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak ve dolu meydana geldi.

Sağanak, Sivas ile Gürün ilçesi arasındaki kara yolunda sele neden oldu. Bir süre ulaşıma kapanan kara yol, sel sularının çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kangal'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede de su baskınları yaşandı.

KONYA'DA SU BASKINLARI YAŞANDI

Konya'nın Derbent ile Kadınhanı ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Derbent ilçe merkezinde bulunan Şehit Mustafa Doğramacı İlkokulunu su bastı.

Metrekareye Derbent'te 41, Karapınar'da 27, Kadınhanı'nda ise 13 milimetre yağış düştü.

MALATYA'DA SAĞANAK ULAŞIMI ETKİLEDİ

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Yolda temizlik çalışması başlatıldı.

ORDU'DA DERE TAŞTI

Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Esenli Deresi taştı.

Reşadiye-Aybastı kara yolu güzergahındaki Esenli Deresi taşarak yolu kapattı. Yağışın ilçede bazı yolların yanı sıra tarım arazilerinde de zarara yol açtığı belirtildi.