Sivas halkı köy yollarının onarılmasını istiyor
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çamşıhı bölgesindeki 9 köy ve Yağbasan Köyü'nün yolları bozuk. Bir araya gelen muhtarlar kaymakamla görüşmüş, aldıkları yanıt "bütçe yeterse" olmuş. Köylüler bir an önce bozuk yolların onarılmasını bekliyor.
Lale Delidağ
Yollar bozuk, adeta mayın tarlasını andırıyor. Köylü onarılmasını istiyor.
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çamşıhı bölgesindeki 9 köyün yolları bu durumda. Civar köy olan Yağbasan'da da aynı manzara mevcut.
Köylüler Kaymakam ile görüşmüş, sorunlarını anlatmış. Bütçe yeterli olursa yolların yapılacağı söylenmiş.
Yollar acil hastalar ve hamileler için büyük tehlike arz ediyor. Ambulans hız yapmak istese mümkün değil. Yoldan geçen araçlar bozuk yol nedeniyle zarar görüyor. Köylüler bir an önce yollarının yapılmasını istiyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
# Sivas # Sivas # köy yolları