Sivas halkı köy yollarının onarılmasını istiyor

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çamşıhı bölgesindeki 9 köy ve Yağbasan Köyü'nün yolları bozuk. Bir araya gelen muhtarlar kaymakamla görüşmüş, aldıkları yanıt "bütçe yeterse" olmuş. Köylüler bir an önce bozuk yolların onarılmasını bekliyor.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Son Güncelleme:

Yollar bozuk, adeta mayın tarlasını andırıyor. Köylü onarılmasını istiyor.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çamşıhı bölgesindeki 9 köyün yolları bu durumda. Civar köy olan Yağbasan'da da aynı manzara mevcut.

Köylüler Kaymakam ile görüşmüş, sorunlarını anlatmış. Bütçe yeterli olursa yolların yapılacağı söylenmiş.

Yollar acil hastalar ve hamileler için büyük tehlike arz ediyor. Ambulans hız yapmak istese mümkün değil. Yoldan geçen araçlar bozuk yol nedeniyle zarar görüyor. Köylüler bir an önce yollarının yapılmasını istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Sivas # Sivas # köy yolları

Benzer Videolar

LGBT'lilere özel tuvalet skandalı LGBT'lilere özel tuvalet skandalı
Buğdayın fiyatı çiftçiyi memnun etmedi Buğdayın fiyatı çiftçiyi memnun etmedi
CKD'den Dünya Çevre Günü etkinliği CKD'den Dünya Çevre Günü etkinliği
Tekirdağ'da nefes kesen SoloTürk gösterisi Tekirdağ'da nefes kesen SoloTürk gösterisi
Emlakta 'hayalet ev' krizi Emlakta 'hayalet ev' krizi
İzmir Körfezi’nde kirlilik artıyor İzmir Körfezi’nde kirlilik artıyor
Tekirdağ Belediyesi'ne rüşvet operasyonu Tekirdağ Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Zafer Toprak son yolculuğuna uğurlandı Zafer Toprak son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'un dereleri zehir saçıyor İstanbul'un dereleri zehir saçıyor
Ankara'da belediye sınıfta kaldı Ankara'da belediye sınıfta kaldı
Tekirdağ'da üç belediye çalışanı görevden uzaklaştırıldı Tekirdağ'da üç belediye çalışanı görevden uzaklaştırıldı
Kayısı çiftçisi hükümete sitem etti Kayısı çiftçisi hükümete sitem etti
Çok Okunanlar
1 İstanbullular o şehirlere göç ediyor
2 Ehliyeti olanlar dikkat!
3 Yalova'dan İstanbul'a uzanan hikaye
4 Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
5 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?