Sivas halkı köy yollarının onarılmasını istiyor

Yollar bozuk, adeta mayın tarlasını andırıyor. Köylü onarılmasını istiyor.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çamşıhı bölgesindeki 9 köyün yolları bu durumda. Civar köy olan Yağbasan'da da aynı manzara mevcut.

Köylüler Kaymakam ile görüşmüş, sorunlarını anlatmış. Bütçe yeterli olursa yolların yapılacağı söylenmiş.

Yollar acil hastalar ve hamileler için büyük tehlike arz ediyor. Ambulans hız yapmak istese mümkün değil. Yoldan geçen araçlar bozuk yol nedeniyle zarar görüyor. Köylüler bir an önce yollarının yapılmasını istiyor.