CKD'den Dünya Çevre Günü etkinliği: "Denizlerimiz mavi vatanımız mavi"

Antalya'da kadınlar sahile koştu. Bu kez güneşlenmek için değil doğayı korumak için.... Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şubesi, Dünya Çevre Gününde Konyaaltı sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

1-7 Haziran Çevre Haftasında bu yılın teması "Temiz Deniz, Temiz Dünya" olarak belirlendi.

Denizlerimiz Mavi, Vatanımız Mavi sloganıyla sahaya inen CKD üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Gürsu Mahallesi Muhtarlığının desteğiyle sahil temizliğine girişti.

Etkinliğe vatandaşlardan da yoğun destek geldi. Sahilde toplanan atıklar ve çöpler daha sonra vatandaşların da göreceği şekilde sergilendi.

CKD Konyaaltı Şube Başkanı Fatma Özdemir, deniz kirliliğine yol açan etkenlere dikkat çekti.

Özdemir, milli çevre bilincinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.