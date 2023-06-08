SoloTürk Tekirdağ'da uçtu: İzleyenlerin nefesini kesen gösteri
Tekirdağ'da SoloTürk rüzgârı esti. 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında gösteri uçuşu yapan SoloTürk, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk, "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Kent merkezinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.
Sahilde toplanan bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SoloTürk'ün gösteri uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı