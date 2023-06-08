SoloTürk Tekirdağ'da uçtu: İzleyenlerin nefesini kesen gösteri

Tekirdağ'da SoloTürk rüzgârı esti. 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında gösteri uçuşu yapan SoloTürk, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk, "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Kent merkezinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplanan bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SoloTürk'ün gösteri uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# SoloTürk # Tekirdağ # Türk Hava Kuvvetleri

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