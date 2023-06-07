Tekirdağ Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ Ergene Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5'i zabıta, 15'i iş insanı 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen ve 'Akasya' adı verilen rüşvet operasyonda 5'i zabıta, 15'i iş insanı 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne 'Akasya' adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda, zabıta müdürü Ayhan A. ile birlikte ruhsat bölümündeki 4 personel ve ruhsat karşılığı rüşvet verdiği iddia edilen fabrika sahiplerinin de aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan Aramalarda, bazı belgelere ve dokümanlara el konuldu.

# Tekirdağ # rüşvet operasyonu

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