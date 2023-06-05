Ankara'da belediye sınıfta kaldı: Prof. Dr. İhsan Çiçek çözümü anlattı

Ankara'daki sağanak yağış birçok ilçeyi olumsuz etkiledi. Başkent'in altyapısı adeta alarm verdi. Evlerden su temizlemeye çalışan, merkezi noktalarda su birikintilerinin içinden çıkmaya çalışan vatandaşların görüntüleri, Ankara'daki sorunları da gözler önüne serdi.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Peki; yaşanan bu felakete neler sebep oldu, sorunlar nasıl çözülebilir? Profesör Doktor İhsan Çiçek sorularımızı yanıtladı...

Haziran ayındaki şiddetli yağışlar hayatı felç etti, vatandaşı da büyük zarara soktu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bı sınavı da veremedi... Peki bu yağışlar neden oldu?

Hayatımıza giren 'şehir selleri' kavramıyla belediyelerin zaafiyeti de ortaya çıktı. Profesör Doktor İhsan Çiçek bu kavrama açıklık geitdi.

Çiçek, önümüzdeki dönemde doğal afetlerle mücadelenin öne çıkacağını ekledi.

Ankara'da bir daha bu felaketin yaşanmaması için neler yapılmalı? Altyapı çalışmaları nasıl olmalı? İhsan Çiçek çözümlere dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # ankara # sel felaketi

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