Malatya'da kayısı çiftçisi hükümete sitem etti

Kayısıyı bu yıl dolu ve hastalık vurdu. Malatya'da üreticinin yüzde 80'i mağdur durumda. 90 bin ton ihracat yapılması gerekiyor ancak rekolte buna el vermeyebilir. Üreticiler afet kapsamına alınmak isteniyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Türkiye kaysı piyasasının %80’ini üreten ve dünya piyasasının da hâkimi olan Malatya’da yağışlar ürünü de çiftçiyi de vurdu.

Meyvenin çiçek açma döneminde yaşanan don yağan yağmur Monilya hastalığına sebep oldu. Yağan dolu da çiçek açan meyvenin büyük bölümünü yok etti. Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal hükümete çağrıda bulundu.

Kayısı Malatya’da çiftçinin %95’inin geçim kaynağı. Zararın %80’i bulduğu ifade ediliyor.

Üretici tüccarın eline mahkum olmak istemiyor.

TARSİM de çiftçinin derdine derman olamıyor. Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi zor günlerden geçiyor.

Kayısı ağaçlarının dalları neredeyse bomboş. Üretici işi bilenin kurumlarda görev alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Malatya # malatya # kayısı

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