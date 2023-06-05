Malatya'da kayısı çiftçisi hükümete sitem etti

Türkiye kaysı piyasasının %80’ini üreten ve dünya piyasasının da hâkimi olan Malatya’da yağışlar ürünü de çiftçiyi de vurdu.

Meyvenin çiçek açma döneminde yaşanan don yağan yağmur Monilya hastalığına sebep oldu. Yağan dolu da çiçek açan meyvenin büyük bölümünü yok etti. Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal hükümete çağrıda bulundu.

Kayısı Malatya’da çiftçinin %95’inin geçim kaynağı. Zararın %80’i bulduğu ifade ediliyor.

Üretici tüccarın eline mahkum olmak istemiyor.

TARSİM de çiftçinin derdine derman olamıyor. Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi zor günlerden geçiyor.

Kayısı ağaçlarının dalları neredeyse bomboş. Üretici işi bilenin kurumlarda görev alması gerektiğini söyledi.