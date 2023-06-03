Ordu'da ayı saldırdı: 76 koyun öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde ayının saldırdığı 76 koyun öldü. Besicinin zararı büyük.

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Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Cihadiye Yaylası'nda koyun sürüsüne ayı saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yapılan incelemede 73 koyunun öldüğü belirlenirken, yara alan 3 koyun da kesildi.

Ekiplerle bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz besici Celal Gün'e yardım edeceklerini söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ordu # gölköy # ayı saldırısı

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