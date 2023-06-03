Ankara'da belediyede yolsuzluk iddiası: Mansur Yavaş'a suç duyurusu

ABBi yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde bulunduğu 7 milyar liralık usulsüzlük için suç duyurusunda bulundu. Meclis üyesinin bir başka iddiası ise belediyenin 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihale vermesi...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları ile gündemde. Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın belediyede usulsüzlük yapıldığını söyledi.

Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.

Yalçın'ın iddiaları arasında konser ödemeleri de yer buldu. Yalçın, 3. Yıl Proje Tanıtım Lansmanında sahne alan Tan Taşçı'ya, iptal edilen konser için de ödeme yapıldığını kaydetti. Açıklanan miktara göre sanatçı Taşçı, belediyeden toplamda 10 milyon 301 bin 282 lira aldı.

Meclis üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu'nda tespit ettikleri 7 milyar liralık usulsüzlük için de suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Yapılan suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi bulunuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara Büyükşehir Belediyesi # Mansur Yavaş

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