CHP'li belediyeden çocuklara LGBT propagandası: Sarıyer Belediyesi'nden skandal anket

LGBT’ye kol kanat geren CHP belediyeleri şimdide de çocuklara sinsice "cinsiyestsizlik" propagandası yapıyor... Hem de 7 ile 14 yaşındaki çocuklara…

CHP’li Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi’nde 7-14 yaş arası çocuklara skandal bir anket dağıtıldığı ortaya çıktı. “Eşitlikçi Martılar” adlı ankette LGBT eğilimlerini çağrıştıran sorular yer aldı. Ankette “Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu?”, “Kızlar mavi, erkekler pembe renk kıyafet giyebilir mi?”, “Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?” gibi sorular yöneltildi.

Yeni Şafak Gazetesi’nin haberine göre skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula getirmesiyle ortaya çıktı. Çocuk anketi arkadaşlarına uygularken, öğretmeni, soruları fark edip anketi topladı.

Konuya ilgili açıklama yapan Sarıyer Kaymakamlığı, soruşturma başlatıldığını duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de CHP’li Sarıyer belediyesine bağlı eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı. Çocuklara Dönük Toplumsal Cinsiyet Anketini okula getiren öğrencinin velisi de çocuklarına Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi’ne göndermeme kararı aldı.

Uzmanlar, çocukların yaşlarına göre ilgilerinin değiştirilebileceğine dikkat çekiyor. Yeni Şafak Gazetesi’ne konuşan psikolog Sedat Tanış, “Bu sorularla çocuk ya da gençler daha radikal bir eğilim içine girebilir. Bu LGBT, femizim ya da başka fikirler olabilir. Bu tarz sorular erken sorulursa, çocuklar her şeyi sorgulamaya başlar” diye konuştu. Psikolog Ömer Akgül ise anketin LGBT’yi çağrıştırdığını kaydetti.