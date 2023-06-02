Yaz geldi Türkiye'yi sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak yağış neredeyse yurdun her köşesinde iz bırakıyor. Yaz ayına girilmesine rağmen sağanak ve dolu yağışı devam ediyor. Görüntüler Çorumdan.

Şiddetli yağışın ardından kentte rögarlar taştı. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri su tahliyesi yaptı.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehrin 1 buçuk aydır normalin üzerinde yağış aldığını belirtti.

Kırıkkale'de Keskin ilçesinde sağanak yaptığı nedeniyle 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu.

Kayseri’de de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı yollarda trafikte aksamalar yaşandı.