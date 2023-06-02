Eskişehir Seyitgazi'de sel felaketi: Mahsur kalanlar var

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sağanak yağış sonucu oluşan sel felaketi, birçok mahallede hasar ve hayvan telefine neden oldu. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışıyor.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Bazı mahallelerde hayvan telefi ve mahsur kalan vatandaşlar yaşandı. Yol ve duvarlarda hasar oluştu. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

SEYİTGAZİ-YAZILIKAYA YOLU KAPANDI

Kuvvetli yağış nedeniyle taşan dereler Seyitgazi-Yazılıkaya kara yolunu toprak ve ağaç dallarıyla kapattı. İş makineleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. AFAD, DSİ, itfaiye, sağlık, Seyitgazi Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANI UĞUR TEPE: "ÇOK AŞIRI ŞİDDETLİ BİR SEL AKIŞI VAR"

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede aşırı yağış nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarları aldıklarını söyledi. Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar, Şükranlı ve Cevizli mahallelerinde yoğun yağış ve sel baskınları yaşandığını aktaran Tepe şöyle konuştu:

- Çatören Deresi, Yarbasan Deresi taşmış durumda. Yollardan akıyor. Çok aşırı şiddetli bir sel akışı var. Yarbasan'da hayvan telefi var. Bazı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Onları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyoruz. Onun dışında evlerden avlu duvarlarından birkaç yıkılan duvarlar var. İnşallah büyük bir şekilde felaket olmaz. Bölgedeki Kunduzlar ve Çatören barajları kontrolümüzde. Şimdi Kunduzlar Barajı'ndan su bırakmaya başladık. Dün çok yoğun sel gelince doldu baraj. Yağış devam ederse Çatören Barajı'ndan da su bırakma durumunda kalacağız. Su bırakma işini risk oluşturmayacak şekilde yapıyoruz.

BÖLGEDE METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Tepe, bölgede metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağış düştüğünü ve bu nedenle derelerde taşkın meydana geldiğini belirtti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Eskişehir # seyitgazi # sel felaketi

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