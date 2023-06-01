İzmir'de belediye sağanakla mücadelede sınıfta kaldı

Görüntüler İzmir'in Çiğli ilçesinden. Sağanak yağışın ardından ilçede ev ve işyerlerini su bastı. Yollar göle döndü

Anadolu Caddesi ile bağlı sokaklarda biriken sular nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Belediye ekipleri su tahliyesi için işlem yaptı.

Taşan rögarlar nedeniyle İş yerlerini su basan esnaf CHP’li il ve ilçe belediyesine isyan etti.

İş yerlerinde 20 dakikalık sağanak sonrası zarar büyük. Vatandaş ne yapacağını bilemiyor.