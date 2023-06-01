Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerden dolayı yoğunluk meydana geldi.

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Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten beri yapılamıyor. Seferler, Çekmeköy-Yamanevler durağı arasında gerçekleştiriliyor.

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti.

Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşanıyor. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalışıyor.

Çekmeköy metro durağındaki görevliler, teknik arıza yüzünden seferlerin bazı duraklarda yapılamadığına ilişkin vatandaşlara bilgi veriyor.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# üsküdar çekmeköy metro hattı

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