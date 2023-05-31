Abdurrahman Taşçı için Aydın'da anma töreni düzenlendi
Vatan Partisi'nin önder kadrolarından, Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi ve 50 yıllık Aydınlıkçı Abdurrahman Taşçı hayatını kaybetti. Taşçı için ilk tören Aydın’da düzenlenerek 1 Haziran’da defnedilmek üzere Isparta Senirkent’e uğurlandı.
Önceki gün vefat eden Vatan Partisi kurucularından Abdurrahman Taşçı’nın cenazesi, 14 yıldır yaşadığı Aydın’da evinin önünde yapılan anma töreninden sonra toprağa verileceği Isparta’nın Senirkent ilçesine uğurlandı.
Taşçı’yı anma töreni Aydın Adnan Menderes Mahallesinde bulunan evinin önünde düzenlendi.
Törene Vatan Partisi önderlerinden Daşar Karadağ, Ali Karşılayan, Yakup Yalçın, Musa Tanrıkulu, Murat İnce, Aydın İl Başkanı Doğan Özkan, eşi Fatma Taşçı, aile üyeleri ve çok sayıda mücadele arkadaşı katıldı.
Vatan Partisi Merkez Eğitim Bürosu Yöneticisi Ali Karşılayan, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in mesajını okudu.
Anma töreninde söz alan Vatan Partisi önderlerinden Daşar Karadağ, Taşçı’yı anlattı.
50 yıl boyunca Vatan Partisi'nde üst düzey görevler üstlenmiş, son olarak partisinin Aydın İl Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan, Aydınlıkçı Abdurrahman Taşçı, 1 Haziran günü Senirkent Kıbrıs Camisi’ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi