Diyarbakır'da belediye aracı kundaklandı
Diyarbakır'da belediyeye ait temizlik aracı kundaklandı. Polis saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesine ait temizlik aracı, kimliği belirsiz maskeli bir grup tarafından ateşe verildi.
Kaynartepe Mahallesinde belediyeye ait 34 GK 1541 plakalı temizlik aracı maskeli kişilerce 251. Sokak'ta durduruldu.
Benzin dökülerek ateşe verilen araç bir süre sonra kullanılamaz hale geldi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay yerinde incelemeler yaptı. Beyoğlu, Şoför’ün tehdit edildikten sonra aracın ateşe verildiğini, ardından kimliği belirsiz kişilerce bir kaç el havaya ateş edildiğini söyledi.
"Hain saldırı halkımıza karşı yapılmıştır" diyen Beyoğlu, saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığını belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi