İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü: İşte fetih güzergâhı

Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan İstanbul, 570 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

29 Mayıs 1453'te kapıları açılan İstanbul, Sultan 2. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birlikleri tarafından fethedildi. Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olarak "Fatih" unvanını alan Sultan 2. Mehmed, büyük bir hoşgörü ile şehri yağmalatmazken, fethin nişanesi olarak da Ayasofya'yı camiye dönüştürdü.

İstanbul, İslamiyet'in Orta Doğu'ya hakim olmasıyla Hristiyan dünyasının doğudaki siyasi merkezi oldu. İstanbul'un fethinin 562. yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen gösterilerle kutlandı. Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.