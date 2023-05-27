Türkiye - İran sınırında güvenlik en üst seviyede
Türkiye-İran sınırında ileri teknolojiyle yasa dışı geçişlerin önüne geçiliyor. Teröristlerin yanı sıra bu yıl içerisinde sınırda yaklaşık 13 bin 800 göçmenin yurda girişi engellendi.
Türkiye-İran sınırının Ağrı bölgesindeki güvenlik duvarında kullanılan ileri teknolojiyle yasa dışı geçişlerin önüne geçiliyor.
Sınır duvarı, elektro-optik kuleler, 360 derece hareket ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı dönebilme özelliğine sahip termal kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle 7/24 gözetleniyor.
Sınır bölgesinde gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçleri, alınan önlemler ve ileri teknolojiden en iyi şekilde yararlanıyor.
PKK'lı teröristler ile insan kaçakçılarının ülkeye giriş ve çıkışları engelleniyor.
Ağrı Valisi Osman Varol, sınırdaki son durumu anlattı.
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