Türkiye - İran sınırında güvenlik en üst seviyede

Türkiye-İran sınırının Ağrı bölgesindeki güvenlik duvarında kullanılan ileri teknolojiyle yasa dışı geçişlerin önüne geçiliyor.



Sınır duvarı, elektro-optik kuleler, 360 derece hareket ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı dönebilme özelliğine sahip termal kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle 7/24 gözetleniyor.



Sınır bölgesinde gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçleri, alınan önlemler ve ileri teknolojiden en iyi şekilde yararlanıyor.

PKK'lı teröristler ile insan kaçakçılarının ülkeye giriş ve çıkışları engelleniyor.



Ağrı Valisi Osman Varol, sınırdaki son durumu anlattı.



