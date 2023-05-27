Türkiye - İran sınırında güvenlik en üst seviyede

Türkiye-İran sınırında ileri teknolojiyle yasa dışı geçişlerin önüne geçiliyor. Teröristlerin yanı sıra bu yıl içerisinde sınırda yaklaşık 13 bin 800 göçmenin yurda girişi engellendi.

Son Güncelleme:

Türkiye-İran sınırının Ağrı bölgesindeki güvenlik duvarında kullanılan ileri teknolojiyle yasa dışı geçişlerin önüne geçiliyor.

Sınır duvarı, elektro-optik kuleler, 360 derece hareket ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı dönebilme özelliğine sahip termal kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle 7/24 gözetleniyor.

Sınır bölgesinde gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçleri, alınan önlemler ve ileri teknolojiden en iyi şekilde yararlanıyor.

PKK'lı teröristler ile insan kaçakçılarının ülkeye giriş ve çıkışları engelleniyor.

Ağrı Valisi Osman Varol, sınırdaki son durumu anlattı.

# Ağrı # türkiye iran sınırı # ağrı # yasa dışı göçmen

Benzer Videolar

Gabar'dan petrol işte böyle çıkıyor! Gabar'dan petrol işte böyle çıkıyor!
İstinyePark AVM'de yangın İstinyePark AVM'de yangın
Bakan Kurum engelli genci ziyaret etti Bakan Kurum engelli genci ziyaret etti
Özel izinle üretiliyor Özel izinle üretiliyor
Nurdağı köy evleri tamamlandı Nurdağı köy evleri tamamlandı
Sağanak yurdu teslim aldı Sağanak yurdu teslim aldı
Adıyaman'da sağanak ve dolu Adıyaman'da sağanak ve dolu
Kalıcı konutların inşası sürüyor Kalıcı konutların inşası sürüyor
Hatay Defne Devlet Hastanesi açıldı Hatay Defne Devlet Hastanesi açıldı
Erdoğan'dan Altılı Masa'ya tepki Erdoğan'dan Altılı Masa'ya tepki
Sivas'ta hortum çıktı Sivas'ta hortum çıktı
Depremzedelere evi boşalt tebligatı Depremzedelere evi boşalt tebligatı
Çok Okunanlar
1 Doğal gaz faturası nasıl iptal edilir?
2 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?
3 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim
4 Engin Ardıç kimdir?
5 İşte Dünya'nın en değersiz para birimleri