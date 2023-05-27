Gabar'dan petrol işte böyle çıkıyor!

Şırnak Valiliği petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Şırnak # Gabar Dağı # petrol

Benzer Videolar

İstinyePark AVM'de yangın İstinyePark AVM'de yangın
Bakan Kurum engelli genci ziyaret etti Bakan Kurum engelli genci ziyaret etti
Özel izinle üretiliyor Özel izinle üretiliyor
Nurdağı köy evleri tamamlandı Nurdağı köy evleri tamamlandı
Sağanak yurdu teslim aldı Sağanak yurdu teslim aldı
Adıyaman'da sağanak ve dolu Adıyaman'da sağanak ve dolu
Kalıcı konutların inşası sürüyor Kalıcı konutların inşası sürüyor
Hatay Defne Devlet Hastanesi açıldı Hatay Defne Devlet Hastanesi açıldı
Erdoğan'dan Altılı Masa'ya tepki Erdoğan'dan Altılı Masa'ya tepki
Sivas'ta hortum çıktı Sivas'ta hortum çıktı
Depremzedelere evi boşalt tebligatı Depremzedelere evi boşalt tebligatı
19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı 19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı
Çok Okunanlar
1 Doğal gaz faturası nasıl iptal edilir?
2 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?
3 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim
4 İşte Dünya'nın en değersiz para birimleri
5 27 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları