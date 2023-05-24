Özel izinle üretiliyor: 250-300 TL arasında satılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da 2016'da 6 dönüm arazide ekilen, bu yıl ekim alanı 70 dönüme çıkan salep orkidesinin hasadına başlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da 2016'da yılında ekimine başlanılan salepde hasat zamanı geldi.

Ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle salebin üretimi Samsun'da her geçen yıl artıyor.

Salep yumruları toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılıyor.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Fatih Yıldırım, üretim hakkında bilgi verdi.

Bu sene yaş salep 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor. Dernek üreticileri yalnız bırakmıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği izinle tohum satışı yapıyorlar.

# samsun # salep

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