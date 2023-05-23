Nurdağı köy evleri tamamlandı

Depremin yaşandığı 11 ilde geçici ve kalıcı konutların yapımı sürüyor.



O noktalardan biri olan Gaziantep Nurdağı’ndaki köy evleri ise tamamlandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı biterek hak sahiplerine teslim edilen köy evlerine ilişkin bir video yayımladı



Bakan Kurum, paylaşımında “Onlar en iyisine layık… Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız!” dedi.