Sağanak yurdu teslim aldı

Ankara’nın alt yapısı sağanak yağışa dayanamadı. Görüntüler Elmadağ ilçesinden. Etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Su altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar oluşurken, sağanak nedeniyle Ankara-Kırıkkale otoyolunda ulaşımda aksamalar oldu.



Mersin'de de sağanak etkiliydi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı, sürücüler yolda mahsur kaldı. Tarsus ilçesinde derenin taşması sonucu tarım alanı sular altında kaldı. Benzer görüntüler Adana’da da yaşantı. iş yerini su basan esnaf kendi imkanlarıyla su tahliyesi yaptı.



Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı. Karabük'te de Ovacık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dereler taştı, yollarda çöktü.



Denizli'de sağanak yağış su taşkınları neden oldu. araçlar yolda kaldı. Buldan ilçesinde etkili yağış nedeniyle trafik kazası oldu.



Eskişehir'de etkili yağış bazı tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu. Belediye ekipleri, tramvay seferlerinin normale dönmesi için çalışma yaptı.



Bu görüntüler de Aydın’dan. Sağanak yağış kentte dere taşkını, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden oldu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyon TL’ye yaptırdığı Nazilli İstasyon Meydanı Yeraltı Otoparkı sular altında kaldı. Vatandaşların araçları suya battı.



Gaziantep'te etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkilerken Şanlıurfa'da da sera ve tarlalar zarar gördü.



Malatya'nın Pütürge ilçesinde dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin Çengelli ve Taşmış mahalleleri ve mezralarında bazı noktalar beyaza büründü.



Bolu Dağı'nda da sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.