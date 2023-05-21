Hatay Defne Devlet Hastanesi açıldı

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, hizmete açıldı. Hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.

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Temel atma töreni olay oldu, şov yapıyorlar dendi, ancak 60 günde halkın hizmetine sunuldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmaları sonuç verdi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, törenle hizmete açıldı.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

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