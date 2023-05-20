Erdoğan depremzedeyle buluştu: Altılı Masa'ya tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Adıyaman'a giderek depremzedeleri ziyaret etti. Seçim süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Millet İttifakı'nın samimi bir özeleştiri yapmadığını söyleyen Erdoğan, korkutma siyaseti izlendiğini belirtti.

Erdoğan, Milet İttifakı'nın kibirli ve kaba tavırlarından vazgeçmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konutun inşa edilmesinin hedeflendiğini de ifade etti.