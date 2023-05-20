İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden depremzedelere evi boşalt tebligatı

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremin ardından, belediyeye ait olan konutlarda kalan depremzedeler için evi boşaltın tebligatı gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelerden 31 Mayıs’a kadar konutları boşaltmasını istedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim 2020 depreminin ardından kapılarını depremzedelere açtığı Uzundere’deki toplu konutları için tahliye kararı verildi. CHP’li belediye depremzede kiracıların evleri boşaltması için 31 Mayıs'a kadar süre verdi.

6,9 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Uzundere Toplu Konutları
depremzedelerin kullanımına açıldı. 120 hane misafir edildi.

Bedelsiz olarak tahsis edilen konutların tahliye tarihi bir kaç kere ertelendi. Belediye Meclisinde alınan son karar ile depremzedelerin 31 Mayıs’a kadar konutları boşaltması istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen tebligatlarda konutlar boşaltılmazsa tahliye işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedeleri ağırladığı Uzundere Toplu Konutlarının boşaltılmasının ardından satmayı planlıyor. Rezerv konutların satılmasının afet planını olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

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