19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

İlk adımın atıldığı Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri "Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü" ile başladı. İzciler yürüyüşte 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşıdı. Yurdun dört bir yanında da, 104. yıl için al bayrak dalgalandı.

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Yurtta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı çoşkuyla kutlanıyor. Görüntüler Samsun'dan. Kentte Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü" düzenlendi.

Bondo ekibinin eşlik ettiği yürüyüşte izciler 1919 Metre uzunluğundaki Türk Bayrağını taşındı.

Düzce’de de fener alayı düzenlendi. Belediye binası önünde toparlanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler ile Anıtpark'a kadar yürüdü.

Bu görüntüler de Nevşehir Kapadokya’dan. Sıcak hava balonları, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

Kars'ta sporcular 19 Mayıs’ı yürüyüşle kutladı. Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüşe Bisikletli, tekerlekli kayaklı sporcular ile onlara eşlik eden yaklaşık 200 genç ve çocuk, vardı.

Gençler yürüyüş sonunda hep bir ağızdan “Andımız’ı” okudu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gelişinin temsil edildiği “Türk Bayrağının Karaya çıkarılışı” için Tütün İskelesinde tören yapıldı.

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