Pilot bölge İstanbul seçildi

İki büyük depremin ardından gözler yapı stoğu eski olan ve deprem riski olan İstanbul'a çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'u pilot bölge belirlediklerini açıkladı. Bakan Kurum,"yapı denetimini 2 ayrı havuza ayırıyoruz" dedi.

Son Güncelleme:

İstanbul'da 1.5 milyona ulaşan riskli binada, milyonlarca kişi oturuyor. Vatandaş ise kentsel dönüşümün pahalılığından yakınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşa düşen yükü azaltmak için başlattığı "Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kampanyasında" yeni bir adıma geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'dan başlayacaklarını belirtti.

Kurum, Kurban Bayramı'na 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağını duyurdu ve yapımı hızla ilerleyen deprem konutlarının videosunu paylaştı.

# istanbul # kentsel dönüşüm # Murat Kurum # Kurban Bayramı # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Benzer Videolar

İzmir Körfezi yosunla kaplandı İzmir Körfezi yosunla kaplandı
Beyoğlu Belediye Başkanı'na saldırı Beyoğlu Belediye Başkanı'na saldırı
Türkiye fırtınaya teslim Türkiye fırtınaya teslim
19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor 19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor
MSB'den duygulandıran 19 Mayıs paylaşımı MSB'den duygulandıran 19 Mayıs paylaşımı
Ankara'daki fırtınada çatılar uçtu minare yıkıldı Ankara'daki fırtınada çatılar uçtu minare yıkıldı
Ankara'da şiddetli fırtına Ankara'da şiddetli fırtına
CHP'li belediyeden depremzedelere oy cezası CHP'li belediyeden depremzedelere oy cezası
17 kente sarı kodlu uyarı 17 kente sarı kodlu uyarı
Şehit Savcı Kiraz paylaşımına hapis Şehit Savcı Kiraz paylaşımına hapis
Yavru karaca koruma altına alındı Yavru karaca koruma altına alındı
Deprem bölgesinde seçime katılım arttı Deprem bölgesinde seçime katılım arttı
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 O kişiler EYT'li sayılmayacak!
4 İstanbul’da havası en temiz ilçeler hangileri?
5 Motorine zam geldi