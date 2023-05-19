Pilot bölge İstanbul seçildi

İstanbul'da 1.5 milyona ulaşan riskli binada, milyonlarca kişi oturuyor. Vatandaş ise kentsel dönüşümün pahalılığından yakınıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşa düşen yükü azaltmak için başlattığı "Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kampanyasında" yeni bir adıma geçti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'dan başlayacaklarını belirtti.



Kurum, Kurban Bayramı'na 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağını duyurdu ve yapımı hızla ilerleyen deprem konutlarının videosunu paylaştı.