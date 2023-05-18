Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a saldırı: Türk Bayrağıyla yürüyüşü engellemeye çalıştılar

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve yanındaki vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ile Okmeydanı’nda yürürken terör yandaşı bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Başkan Yıldız'ın elini tutan örgüt mensupları "Burada konuşturma yaptırmayız" dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti.

Kişiler hakkında soruşturma başlatılırken Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

- Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız Beyoğlu'muzda bugün marjinal gruplar terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar. Daha fazlası, elinde Türk bayrağı olan kadınlarımıza saldırdılar, yaşlı bir teyzemize ağza alınmayacak küfürler savurdular. Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz. Sizin samimiyetsiz sevginize, yapmacık kalplerinize en güzel cevabı milletimiz verdi.