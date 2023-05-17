Ankara'daki fırtınada çatılar uçtu minare yıkıldı: Kopan parçalar bir kişiyi yaraladı

Başkentte etkili olan fırtınada çatılar uçtu. Savrulan çatı parçasının çarptığı kadın yaralandı. Çatı parçaları ayrıca Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresine çarparak yıkılmasına neden oldu.

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Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan parça savruldu. Parçanın çarptığı Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın da savrulan parçalardan birinin çarpmasıyla yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredeki araçlarda da hasar oluşurken caminin etrafında belediye ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Esnaf Adem Karakaş, AA muhabirine, "Komşu binanın terası patlamış. İkiye ayrılıp uçmuş. İkiye ayrılınca yarısı caminin minaresine yarısı da buraya yola düşünce yoldan geçen yaşlı bir bayana çarptı. Ambulans çağırdık gönderdik. Durumu ağırdı." dedi.

Fırtına nedeniyle İstanbul Yolu'ndaki bir mağazanın çatı sacı da uçtu. Çatıdan kopan malzemeler yan taraftaki binanın çatısında maddi hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # ankara # fırtına

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