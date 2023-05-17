Ankara'da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi vatandaş zor anlar yaşadı

Başkentin genelinde devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ankara'daki fırtına kameralara böyle yansıdı.

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Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi.

Ankara'nın merkez ilçeleri ile kuzey ve batı ilçelerinde başlayan yerel kuvvetli sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor. Eryaman'da bazı binaların çatısı uçtu, Selanik Caddesi'nde ağaçlar devrildi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # ankara # fırtına

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