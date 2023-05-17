Şehit Savcı Kiraz paylaşımına hapis

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan sanık Eda Ezgi Yıldız hakim karşısına çıktı. Yıldız, ilk duruşmada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a hakaret cezasız kalmadı. Provokatif paylaşım yapan sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Sanık Yıldız hakim karşısına çıktı.

Yıldız, böyle bir paylaşım yapmadığını iddia etti ve “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” yorumuyla yapılan paylaşımın başkası tarafından oluşturulduğunu söyledi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın tahliyesine de hükmetti.

# Mehmet Selim Kiraz # terör

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