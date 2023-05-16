Engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

Sabahın erken saatlerinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Komutanlığına gelen engelli gençler ve aileleri davullarla karşılandı.

Jandarma tarafından askeri üniformaları giydirilerek, botları bağlanan özel bireylere künyeleri takıldı.

Türk bayraklarıyla süslenen araçlara bindirilen özel bireyler, Jandarma Komutanlığından çıkan 100 araçlık konvoyla Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'na getirildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, törende yaptığı konuşmada, özel bireyleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Askerliğin önemli bir görev olduğunu anlatan Özden, "Askerlik her gencin yapması gereken bir görevdir. Bugün sizlere kısa da olsa askerlik görevi yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve sizleri şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Askerlik yemininiz, milletimize, ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun. Bahtınız açık, kılıcınız keskin olsun." dedi.

Temsili askerlik yapan erler adına konuşma yapan Murat Kaya ise programın kendilerini onurlandırdığını dile getirerek, "Bizden önce bu şerefli görevi yaparken şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun diyor, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehit ailelerimize ve gazi olan kardeşlerimize sağlık ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Bizim bugün birer Mehmetçik olmamızı sağlayan, vatandaşlık görevimizi yapma fırsatı veren jandarma teşkilatına kendi silah arkadaşlarım ve ailem adına teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Vatan sevgisi ve savunması engel tanımaz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da bugünün engelli gençler ve aileleri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardında temsili askerlik yapan özel bireyler ant içti.

Konuşmaların ardından Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik, Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş tarafından özel bireylere terhis belgeleri verildi.

Özel bireyler ve ailelerine yemek ikram edildi.