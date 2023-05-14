Hatay'da yol sorunu: Vatan Partisi'nden çözüm sözü
Hatay Samandağ Seldiren Mahallesindeki halk yıllardır bozuk yol sorunuyla mücadele ediyor. Vatan Partisi milletvekili adayları Seldiren halkının yanında durdu.
Dilek Doğan
Hatay Samandağ Seldiren Mahallesindeki halk yıllardır bozuk yol sorunuyla mücadele ediyor. Mahalleye giden sistem partileri verdikleri sözü tutmuyor. Bozuk yola ambulans bile giremezken bölge için çözüm Vatan Partisi'nden geldi. Hatay milletvekili adayları yıllardır düren sorunun sın bulacağını ve olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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