Hatay'da yol sorunu: Vatan Partisi'nden çözüm sözü

Hatay Samandağ Seldiren Mahallesindeki halk yıllardır bozuk yol sorunuyla mücadele ediyor. Mahalleye giden sistem partileri verdikleri sözü tutmuyor. Bozuk yola ambulans bile giremezken bölge için çözüm Vatan Partisi'nden geldi. Hatay milletvekili adayları yıllardır düren sorunun sın bulacağını ve olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.