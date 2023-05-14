Soma'da şehit madenciler anıldı

Soma’da yaşanan maden kazası üzerinden 9 yıl geçmesinin ardından şehitler karanfil ve dualarla anıldı. Madenci yakınları ve birçok vatandaş, şehitlik önünde madencileri anmak için bir araya geldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır, 13 Mayıs'ı unutmadıklarının altını çizdi.

Çakır, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, maden işçilerinin kurtarma çalışmalarında önemli rol üstlendiklerini hatırlatarak madencilere teşekkür etti.

Bir şehit yakını “301 kişinin tutuklusu nerede” diyerek, adaletin sağlanmadığı konusunda isyan etti. Törenden sonra şehit yakınları bir araya gelerek adalet istedi.