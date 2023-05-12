Tuzla Belediyesi geri dönüşümde farkındalık yarattı

Gençler bu sefer farkındalık için, "Sıfır Atık Ligi'nde" çalıştı..



Tuzla Belediyesi'nin, lise öğrencilerinin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi için hazırladığı ödüllü ‘Sıfır Atık Ligi' yarışması tamamlandı.



5 hafta boyunca 450’den fazla öğrencinin katıldığı yarışmada toplam 31 ton atık toplanarak ülke ekonomisine katkı sağlandı.



Yarışmanın sonucunda dereceye giren takımlar elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve elektrikli motosiklet kazandı.

Gençler ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun elinden aldı.



