Soma’da maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağında toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması oldu.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı.

Özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı.

Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

# Manisa # soma # maden

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