Malatya esnafı AK Parti'ye tepkili: "Kimse derdimizi sormadı"

Malatya esnafı yalnız bırakılmaktan yakınıyor. "Kimse derdimizi sormadı" diyorlar.

Depremde Malatya’nın en önemli ve büyük çarşısı yıkıldı. Ticaretin, alış verişin büyük bölümü şehir merkezindeki bu çarşıda yapılıyordu. Akpınar ile Bakırcılar çarşısı, Kasap pazarı gibi bir çok çarşı bu bölgede bulunuyordu. Şehir merkezinde yaşayanların ve özellikle köylülerin, çiftçilerin uğrak yeriydi. Mağduriyet büyük.

AK Parti'ye oy veren bir vatandaş da isyan etti. Vatandaş, "Önce çarşıyı ayağa kaldırsınlar. Ben AK Partiliyim. Vekiller gelmedi. Tayyip Erdoğan kaybederse bunlar yüzünden kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası esnafın bir kısmı yine bu çarşının yanı başında çadırlar, barakalar kurarak işlerine devam ediyor. Ancak esnafın talepleri var.

Esnaf için kurulan konteynerlar vatandaş ve köylülerin kaldığı noktaya çok uzak. Bu durum esnafı olumsuz etkiledi. Bir çoğu konteyner alanına gitmedi.