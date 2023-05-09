Malatya esnafı AK Parti'ye tepkili: "Kimse derdimizi sormadı"

Depremin vurduğu Malatya'da esnafın durumu iç açıcı değil. Evet esnaf kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tezgah açıp iş yapmaya gayret gösteriyor ancak tek başına toparlanması mümkün değil. Ulusal Kanal'a konuşan esnaf belediye başkanına ve AK Partili vekillere tepkili.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Son Güncelleme:

Malatya esnafı yalnız bırakılmaktan yakınıyor. "Kimse derdimizi sormadı" diyorlar.

Depremde Malatya’nın en önemli ve büyük çarşısı yıkıldı. Ticaretin, alış verişin büyük bölümü şehir merkezindeki bu çarşıda yapılıyordu. Akpınar ile Bakırcılar çarşısı, Kasap pazarı gibi bir çok çarşı bu bölgede bulunuyordu. Şehir merkezinde yaşayanların ve özellikle köylülerin, çiftçilerin uğrak yeriydi. Mağduriyet büyük.

AK Parti'ye oy veren bir vatandaş da isyan etti. Vatandaş, "Önce çarşıyı ayağa kaldırsınlar. Ben AK Partiliyim. Vekiller gelmedi. Tayyip Erdoğan kaybederse bunlar yüzünden kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası esnafın bir kısmı yine bu çarşının yanı başında çadırlar, barakalar kurarak işlerine devam ediyor. Ancak esnafın talepleri var.

Esnaf için kurulan konteynerlar vatandaş ve köylülerin kaldığı noktaya çok uzak. Bu durum esnafı olumsuz etkiledi. Bir çoğu konteyner alanına gitmedi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Malatya # malatya # deprem # esnaf # ak parti

Benzer Videolar

TikTok videosu çekerken canından oldu TikTok videosu çekerken canından oldu
Gaziantep’in trafik çilesi bitti Gaziantep’in trafik çilesi bitti
Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması
Vatan Partisi deprem bölgesinde Vatan Partisi deprem bölgesinde
Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu Sivas'ta fırtına çatıyı böyle uçurdu
Erzincan'da feci kaza Erzincan'da feci kaza
TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını
OHAL bölgesinde kira kararı OHAL bölgesinde kira kararı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada İETT otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza kamerada
Çok Okunanlar
1 Seçim kurulları adresleri ve telefonları
2 Ay'ın Dünya gibi 'kalbi' olduğunu doğruladı
3 Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Çalışmayan annelere tam 3.700 TL destek ödemesi!