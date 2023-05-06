Bakan Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması: "100 bin rezerv konut üreteceğiz"

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden gerçekleştirilen canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ağaçlar, çiçek ve koku bahçeleri, dinlenme alanları bulunduğunu anlatan Kurum, "5 milyon metrekarelik bir yeşil koridordan bahsediyoruz. İlk etabı; 2 milyon metrekaresini başlatmış ve burada hazırladığımız alanı da milletimize yarın itibarıyla armağan ediyoruz. İstanbul'umuza armağan ediyoruz." diye konuştu.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASI"NA BAŞVURULAR 31 MAYIS'A KADAR SÜRÜYOR

Kurum, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde inşa ettikleri konutlardan bahsederek, depremin üzerinden 3 ay geçtiğini, 137 bin konutun şantiyesinin, inşasının fiilen 11 ilde başladığını dile getirdi.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na işaret eden Kurum, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların 26 Nisan'dan itibaren e-devlet üzerinden başvuru yaptığını, 31 Mayıs'a kadar bu başvuruların süreceğini aktardı.

"Bugüne kadar 108 bin 246 bina üzerinde başvuru yapıldı ve yaklaşık 549 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bunu dörtle çarptığınızda yaklaşık 2 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru söz konusu." diyen Kurum, 200 bin konutun yerinde, vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşümünü gerçekleştireceklerini anlattı.

Başvuru sayısı 200 bin konutun üzerinde olursa, bunun kuraya dayalı olacağını, limiti artırabilecekleri bir çalışmayı da yürüttüklerini belirten Kurum, en geç 2 yıl içinde vatandaşa teslimatın yapılacağını kaydetti.