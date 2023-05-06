Vatan Partisi deprem bölgesinde: Milletvekili adayları ortak açıklama yaptı

Vatan Partisi'nin deprem bölgesindeki milletvekili adayları Kahramanmaraş'ta ortak basın açıklaması yaptı. Üretim çarklarının yeniden eski haline döneceğini ifade eden adaylar, herkese depreme dayanıklı konut sağlanacağını kaydetti. Vatan Partisi'ne verilecek her oyun büyük çözümü güçlendireceği vurgulandı.

Geçici, rant odaklı, sadaka vaat eden söylemler yerine gerçekçi çözümler sıralandı. Türkiye'nin dört bir yanında çalışma yürüten Vatan Partisi deprem bölgelerinde de vatandaşlarla bir araya geliyor.

Deprem bölgesindeki milletvekili adayları Kahramanmaraş'ta ortak basın açıklaması yaptı. Şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin canlanması için çözümleri açıkladı.

Açıklamayı yapan Kahramanmaraş milletvekili adayı Osman Yılmaz, herkese depreme dayanıklı konut sağlanacağını kaydetti.

Vatan Partisi'ne verilecek her oyun büyük çözümü güçlendireceği vurgulandı.

Bölge milletvekili adayları açıklama sonrası bildiri dağıtarak seçim çalışması yaptı.