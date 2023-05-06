TCG Anadolu'ya İzmir'de ziyaretçi akını

Hizmete 10 Nisan'da alınan ve İstanbul'un ardından 3 Mayıs'ta İzmir'de vatandaşların ziyaretine açılan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen çok sayıda vatandaş, Alsancak Limanı önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda kişinin TCG Anadolu için oluşturduğu kuyruk, İzmir Limanı yolcu iskelesi önünden Gündoğdu Meydanı'na kadar uzanıyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik kuyrukta bekleyen vatandaşlar, TCG Anadolu ile birlikte Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA ve milli ana muharebe tankı Yeni Altay'ın da aralarında bulunduğu yerli ve milli savunma teknolojilerini görme fırsatı buluyor.

İzmir'de 3 Mayıs'ta öğlen saatlerinde halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu'nun ziyaretçi sayısının dün itibarıyla 34 bin 200 kişiyi bulduğu öğrenildi.

Gemi, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Gemiyi gezen vatandaşlardan Ömer Tekdemir, AA muhabirine, gemiyi görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir gemiyi anlatmakla olmuyor, yaşamak lazım. Bugüne kadar hayal edemiyorduk. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Uçuş güvertesine çıktık, İHA'lara, tanklara baktık. Mükemmel bir şey. Bunları gören korkuyor. Arkamız sağlamda Allah'ın izniyle." dedi.

Mehmet Yeşilyurt da geminin muhteşem olduğunu ifade ederek, "Allah yapanlardan, Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden razı olsun. Yabancı ülkeler görsünler, neler yapabiliyoruz." diye konuştu.

Aynur Yeşilyurt ise gemiyi gezmek için yaklaşık 2,5 saat sıra beklediğini ancak gördüklerinin buna değdiğini belirterek, herkesin gemiyi gezmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Yurdal Topkaya da gemide emeği olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

- Kıskananlar çatlasın. 'Neyimiz var, ne yaptık' diyenler bir gelsin, görsünler. İHA'ları, Kızıl Elma'yı görsünler. Ben 65 yaşındayım, ilk defa bu kadar modern bir gemi görüyorum. Gururluyuz, ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz. İçeride ağlayanlar, sevinenler, sarılanları gördük. Onları görünce daha mutlu oluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.

TCG ANADOLU

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.