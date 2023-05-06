Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir turnuva düzenleniyor

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Cankurtaran Köyü'nde 30 yılı aşkın süredir futbol turnuvası yapılıyor. Köyün harman yerinde oynanan maç her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

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Bu futbol maçı diğerlerinden farklı. Turnuva heyecanı transfer sezonunda çilek ve elma üzerinden yapılıyor. Takım oyuncuları arasında kuzenler yeğenler baba oğul bile var.

Bu yıl 12 takım turnuvaya katıldı. Deprem nedeniyle buruk geçen organizasyonda depremzedeler de unutulmadı. Formalara depremin vurduğu illerin isimleri yazıldı.

Harman yerinde oynanan maç tribünlerden keyifle izlendi.

Bu senenin şampiyonu ise Ata Yörük Spor oldu. Turnuva düzenleme komitesi içerisinde yer alan Yusuf Ziya Yılmaz, gelenekten geleceğe köprü kurmak istediklerini söyledi.

Gençler, geleneği devam ettirmekte kararlı.
 

# Konya # turnuva # Konya

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