GMİS ve maden işçilerinden kararlılık mesajı: "Hakkımızı alacağız"

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama İşçileri yavaş ilerleyen toplu iş sözleşme sürecinin tamamlanmasını talep etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir Zonguldak Üzülmez’de son durumu değerlendirdi.

Türk-İş, hükümetten toplu iş sözleşmesi kapsamında 15 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay yüzde 45 zam artı yüzde 15 refah payı talep etmişti. Hükümet bunu kabul etmedi, taban ücretin 12 bin lira, zam oranın ise refah payı dahil yüzde 40 olmasını teklif etmişti.

Emekçiler, taleplerinin karşılanmasını ve seçimden önce görüşmelerin noktalanmasını istiyor.